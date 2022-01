Volantino Mediaworld, 5 smart TV 4K DVB-T2 LG e Sony a prezzi stracciati

Il volantino “TV e PC Mania” lanciato ieri da Mediaworld porta con sé molte offerte su televisori, computer, ma anche dispositivi mobili come smartphone e tablet. Tra i tanti prodotti, oggi vi segnaleremo 5 smart TV 4K DVB-T2 LG e Sony in promozione, tra cui un modello scontato di ben 1000 Euro sul listino.

Si parte, in ordine di prezzo, dal modello LG 55NANO776PA 2021 a 699 Euro al posto di 999 Euro, con possibilità di pagamento in 20 rate Tasso Zero. Si parla di un televisore con schermo LED NanoCell Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, tecnologie video HLG, HDR e HDR10 Pro, ALLM per il gaming, sistema operativo WebOS 6.0 e sistema audio Dolby Digital.

Si passa poi a 999 Euro anziché 1.499 Euro per il televisore LG OLED55A16LA 2021, anch’esso con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz ma OLED. Non manca il supporto a HLG, HDR e HDR10 Pro, Dolby Vision IQ a potenziare la qualità video, Dolby Atmos lato audio e sempre sistema operativo WebOS 6.0. Sia su questo televisore, sia sul resto dei TV che trattiamo in questa occasione c’è il supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre. Attenzione poi all’alternativa con pannello da 65 pollici venduta a 1.599 Euro anziché 2.199 Euro.

A 2.999 Euro al posto di 3.999 Euro, sempre con possibilità di pagamento a rate Tasso Zero da 149,95 Euro al mese, è possibile aggiudicarsi invece LG OLED77C15LA 2021, TV da 77 pollici con schermo OLED Ultra HD 4K da 120Hz, HDR, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e varie tecnologie per il gaming come NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, VRR e ALLM.

Conclude l’elenco il TV Sony XR55X90J della gamma Bravia, un Google TV con pannello Full Array LED da 55 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 100Hz. Anche in questo caso troviamo le tecnologie HDR10 / HLG / Dolby Vision lato video e Dolby Atmos lato audio. Il prezzo? 949 Euro al posto di 1.399 Euro.

Solo per Oggi, invece, da Mediaworld troverete un TV Samsung Neo QLED a 800 Euro in meno.