Volantino MediaWorld, 5 smartphone imperdibili in sconto sotto i 300 Euro

MediaWorld qualche giorno fa ha lanciato il volantino di aprile “Il Top della Tecnologia”, dove è possibile trovare non solo molti TV OLED e QLED assieme a soundbar in promozione, ma anche una vasta gamma di smartphone per ogni esigenza. Tra questi, spiccano in particolare alcuni modelli sotto i 300 Euro a firma Samsung, Oppo e Xiaomi.

Partiamo dai modelli più economici, quindi con Xiaomi Redmi Note 9 a 169 Euro anziché 229,99 Euro, dotato di schermo DotDisplay LCD Full HD+ da 6,53 pollici, chipset octa-core Mediatek Helio G85, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria espandibile a 512 GB, batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e singola lente anteriore da 13MP.

Restando sempre nel mondo Xiaomi troviamo anche il successore Redmi Note 10 in configurazione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, dotato poi di chipset Qualcomm Snapdragon 678 da 2,2 GHz, display AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici, modulo quad-camera posteriore (48MP grandangolare + 8MP ultra-grandangolare + 5MP telemacro + 2MP profondità) e singolo sensore frontale da 13 megapixel. Il prezzo in questo caso sfora appena i 200 Euro, passando da 229,99 Euro a 209,99 Euro pagabili anche in 20 comode rate mensili Tasso Zero da 10,50 Euro.

In alternativa troviamo il modello Galaxy A12 di casa Samsung venduto a 163,99 Euro anziché 199,99 Euro. In questo caso si parla di uno smartphone dotato di schermo TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch "a goccia", processore MediaTek MT6765, 4GB di RAM, 128GB di archiviazione espandibile tramite microSD, quadrupla fotocamera posteriore (48MP + 5MP ultra-wide + 2MP macro + 2MP per la profondità di campo), singola fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15W.

Dulcis in fundo, a 299 Euro anziché 397 Euro troviamo il modello Oppo A74 venduto in bundle con gli auricolari Bluetooth Oppo Enco W31. Lo smartphone si propone con display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 662 da 2 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 256 GB, tripla fotocamera posteriore (48MP + 2MP monocromatica + 2MP macro) e singola lente anteriore da 16MP, per 5000 mAh di batteria.

Sempre da MediaWorld ancora per poche ore potrete trovare diversi smartphone top di gamma in sconto, tra cui Samsung Galaxy S21 5G e il foldable Motorola RAZR 5G.