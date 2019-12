Volantino Mediaworld di Dicembre: offerte di Natale su TV, smartphone e PC

Dopo la scorpacciata di sconti per il Black Friday, il flusso delle offerte delle catene di distribuzione è tornato alla normalità, in attesa delle proposte di Natale. Mediaworld da qualche ora ha però lanciato il volantino di inizio dicembre, che sarà attivo fino al 12 sia online che negli store e permette di rateizzare i pagamenti.

Dal fronte degli smartphone, il Galaxy Note 10 scende a 939 Euro, mentre Huawei P30 Lite può essere acquistato a 279 Euro, mentre le Samsung Buds passano a 119,99 Euro, dai 149,99 Euro di listino del produttore coreano.

Per quanto riguarda i computer invece, il MacBook Air da 13 pollici del 2017 con SSD da 128GB resta a 799 Euro. In sconto però troviamo l'iPad Pro da 12,9 pollici del 2018 è disponibile a 999 Euro, mentre l'iPad da 10,2 pollici del 2019 con memoria da 128GB può essere acquistato a 449 Euro. In sconto troviamo anche l'SSD Crucial da 1TB a 109,99 Euro, un prezzo sicuramente interessante che garantisce un risparmio di 30 Euro circa.

Per quanto riguarda i televisori, la Philips 43PUS7304/12 da 43 pollici è disponibile a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, mentre il Samsung UE55RU8000UXZT da 55 pollici può essere acquistato a 599 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.