Volantino Mediaworld, grandi offerte su smartphone Samsung: ci sono Galaxy S21 e Z Flip3

Il nuovo volantino Mediaworld “La Tecnologia è Donna” attivo fino al 9 marzo 2022 porta con sé tante promozioni allettanti su una vasta gamma di smartphone. In questo contesto, però, tratteremo in particolare 3 smartphone Samsung in offerta per ogni fascia di prezzo, tra i quali figura anche il foldable Galaxy Z Flip3 5G.

Procedendo in ordine di prezzo troviamo, innanzitutto, il medio gamma Samsung Galaxy A52s 5G scontato da 469 Euro a 299 Euro, con pagamento effettuabile in 20 mensilità da 14,95 Euro. Si tratta di un telefono con processore Snapdragon 778G 5G di casa Qualcomm, accompagnato da 128 GB di memoria interna espandibile con microSD e 6 GB di RAM, mentre la batteria è da 4.500 mAh. Il display è un pannello Super AMOLED a 120Hz da 6,5 pollici di diagonale e con risoluzione FHD+, mentre il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore da 32 megapixel e quad-camera sul retro (64 MP + 12 MP + 5 MP macro + 5 MP profondità).

Segue quindi il Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone proposto dalla catena di distribuzione a 649 Euro anziché 879 Euro, con 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM. Il chipset in dotazione è l’Exynos 2100, mentre la batteria è da 4.000 mAh. Lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,2 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz e notch punch-hole centrale a ospitare il sensore selfie da 10 MP. Seguono posteriormente tre sensori: 12 MP per la fotocamera principale, 12 MP per l’ultra-grandangolare e 64 MP per il teleobiettivo.

Conclude la lista il Samsung Galaxy Z Flip3 5G con schermo pieghevole da 6,7 pollici, sempre Dynamic AMOLED FHD+ con refresh rate adattivo fino a 120Hz ma da 6,7 pollici, accompagnato esternamente da un Super AMOLED da 1,9 pollici. Sotto la scocca si colloca il SoC Qualcomm Snapdragon 888 assieme a 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM, il tutto gestito da una batteria da 3.300 mAh. Lato fotocamera, infine, troviamo una lente anteriore da 10 megapixel e due posteriori da 12 MP, di cui una ultra-grandangolare. Il prezzo? 749 Euro al posto di 1.099 Euro.

