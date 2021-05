Volantino MediaWorld, grandi sconti su 5 smartphone a marchio Samsung, Oppo e Xiaomi

Continua il volantino “Aria di Tecnologia” proposto da MediaWorld, che ricordiamo essere valido fino al 31 maggio 2021. Nella giornata di oggi vedremo in particolare le migliori offerte su smartphone per ogni fascia di prezzo, di marchi come Samsung, Oppo e Xiaomi: ecco i modelli interessati.

Cominciamo con Samsung Galaxy A52 brandizzato Vodafone, smartphone dotato di display Super AMOLED da 6,5 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 720G, 128 GB di memoria interna espandibile via microSD fino a 1 terabyte, 6 GB di RAM, batteria da 4500 mAh e quad-camera posteriore (64MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 5MP profondità + 5MP macro), mentre lato selfie figura un sensore da 32 megapixel. Il prezzo di questo modello con il volantino è sceso da 379 Euro a 319 Euro.

Segue dunque Samsung Galaxy S20 Fe che crolla a 399 Euro a partire dai 699 Euro di listino, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Qui troviamo un display Super AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate variabile fino a 120Hz, chipset proprietario Exynos 990, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione espandibile sempre fino a 1 TB, mentre la batteria in dotazione ha una capienza di 4500 mAh. Per quanto concerne le fotocamere troviamo, infine, una tripla camera posteriormente (12MP grandangolare Dual Pixel + 12MP ultra-grandangolare + 8MP teleobiettivo) e un sensore anteriore da 32MP.

Terzo e ultimo smartphone del colosso sudcoreano che segnaliamo oggi è Samsung Galaxy S21+ 5G con pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, chip Exynos 2100 octa-core con clock massimo di 2,9 GHz, 256 GB di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4800 mAh e tre fotocamere sul retro (64MP teleobiettivo + 12MP principale + 12MP ultra-grandangolare), mentre anteriormente troviamo una singola lente da 10MP. Per questo modello specifico si parla di uno sconto a 899 Euro contro i 1129 Euro di listino.

Passiamo a Xiaomi Redmi Note 9T brandizzato TIM, dispositivo con schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, chipset Mediatek Dimensity 800U, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio interno espandibile fino a 1024 GB. Troviamo, infine, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 22.5W e, per il comparto fotocamera, tri-camera posteriore (48MP principale + 2MP + 2MP) e lente frontale da 13MP. Lo sconto del volantino porta il prezzo a 199 Euro anziché 299,99 Euro.

Dulcis in fundo, segnaliamo OPPO Reno 4 a 399 Euro anziché 599 Euro. Questo smartphone giunge dotato di display AMOLED da 6,4 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria non espandibile, batteria da 4020 mAh e tre sensori fotocamera posteriori (48MP principale + 8MP + 2MP), mentre anteriormente ne troviamo due, uno da 32 megapixel e uno da 2 megapixel.

Solo per Oggi, invece, da MediaWorld potrete trovare diversi sconti su altri smartphone e TV Samsung, LG e Panasonic.