Volantino Mediaworld Luglio 2020: 400 Euro di sconto su un TV LG OLED B9 da 65'

Nel nuovo volantino targato Mediaworld di Luglio 2020, che sarà disponibile nei negozi ed online fino al prossimo 26 Luglio 2020, troviamo un'offerta molto interessante su un TV LG OLED da 65 pollici della linea B9.

Il modello 65B9SLA da 65 pollici OLED è infatti disponibile a 1899 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 2299 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0% al prezzo di 94,95 Euro al mese per 20 mesi. Mediaworld garantisce anche la consegna a casa entro giovedì 30 Luglio, pagando però 29,99 Euro in più, mentre il ritiro contestuale in negozio è ovviamente gratuito scegliendo al momento dell'acquisto il punto vendita più vicino.

Il TV monda il processore a7 Intel Processor di ultima generazione, che attraverso l'algoritmo AI Deep Learning è in grado di riprodurre immagini ricche di dettagli con suono personalizzate. E' presente anche la nuova intelligenza artificiale che include anche il supporto agli assistenti personali Google Assistant ed Amazon Alexa, che consentono di controllare la riproduzione dei contenuti con i comandi vocali. Ovviamente presente anche il supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, che garantiscono immagini in HDR ed un suono di qualità cinematografica.

La promozione sarà attiva per un'altra settimana.