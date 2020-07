Volantino Mediaworld Luglio 2020: i migliori TV OLED 4K in offerta

Nell'ambito del volantino Mediaworld di Luglio 2020, la catena di distribuzione propone tantissime offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Una menzione particolare meritano i TV, su cui la scelta è molto ampia e possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Tra i TV OLED troviamo il Sony KD55AG8 da 55 pollici a 1499 Euro, rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il modello da 65 pollici della linea AG9 passa a 2729 Euro, dai 3499 Euro imposti dal produttore. Sempre dal fronte LG è disponibile anche il 55GX6LA.API da 55 pollici al prezzo di 2299 Euro, 200 Euro in meno dai 2499 Euro precedenti. Infine, l'OLED 65B9SLA da 65 pollici di LG è disponibile a 1899 Euro: in questo caso lo sconto è di 400 Euro.

In sconto anche il Panasonic OLED TX-55GZ960E da 55 pollici OLED 4K, che passa a 1199 Euro, dai 1599 Euro precedenti.

Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0% in 20 mensilità su tutti i televisori. Inoltre, la consegna a casa non è gratuita ed i costi variano tra i 19,99 ed i 29,99 Euro, mentre chiaramente il ritiro contestuale in negozio è completamente gratuito.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Fateci sapere cosa ne pensate.