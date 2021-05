Volantino Mediaworld Maggio 2021: i migliori sconti sui TV OLED e QLED 4K

Nella giornata di ieri Mediaworld ha lanciato il nuovo volantino di Maggio 2021, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, include tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica tra cui troviamo anche TV OLED e QLED. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Partendo dai tv OLED, l'LG OLED 77C1 da 77 pollici può essere acquistato a 3799 Euro, in calo di 500 Euro rispetto ai 4299 Euro. In sconto anche l'OLED KE48A9 da 48 pollici, a 1399 Euro: in questo caso il risparmio è di 300 Euro rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore. Sempre rimanendo in ambito OLED, il 65CX da 65 pollici viene proposto a 1799 Euro, 700 Euro in meno dai 2499 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull'OLED 55A1 da 55pollici, a 1299 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro di listino.

Tra i TV QLED invece segnaliamo la promozione sul Samsung QE75Q80TATXZT da 75 pollici, che è disponibile a 1799 Euro, 900 Euro in meno dai 2699 Euro precedenti, mentre il QE75Q60TAUXZT da 75 pollici viene proposto a 1299 Euro ed il QE65Q85A da 65 pollici è disponibile a 2499 Euro.

Non mancano ovviamente i TV 4K, tra cui il Sony KD55XH8077 da 55 pollici, che è disponibile a 699 Euro.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.