Volantino Mediaworld Maggio 2023: sconti su iPhone 14 e Galaxy S23

Nell’ambito del nuovo volantino “Let’s Go” di Mediaworld, che scadrà il 4 Maggio 2023 e valido sia online che nei punti vendita, troviamo delle promozioni molto interessanti su due dei top di gamma più apprezzati: iPhone 14 Pro Max di Apple e Galaxy S23 Ultra.

Partendo dagli smartphone della società di Cupertino, segnaliamo che iPhone 14 da 256 gigabyte nella colorazione mezzanotte è disponibile a 999 Euro, in calo del 13% rispetto ai 1159 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 49,95 Euro al mese con tan e taeg 0%.

In sconto troviamo anche l’iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte, nella colorazione viola scuro, che viene proposto a 1449 Euro, in calo del 10,5% rispetto ai 1619 Euro. Anche in questo caso viene data la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 72,45 Euro al mese.

Fronte Samsung, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy S23 da 128 gigabyte nella colorazione lavender ad 849 Euro, con un risparmio del 13% rispetto ai 979 Euro di listino e possibilità di pagarlo in venti rate da 42,45 Euro.

In sconto anche il Samsung Galaxy S23+ da 256 gigabyte, a 1049 Euro, in calo del 14,64% rispetto ai 1229 Euro di listino.

Infine, segnaliamo il Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB a 1449 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1659 Euro di listino.