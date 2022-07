Volantino Mediaworld, le migliori offerte su auricolari TWS, fino 44% in meno

Mediaworld oggi ha lanciato la promozione Sconto Subito, valida fino al 4 luglio 2022, ma sta mantenendo attiva anche l’iniziativa “Tecnologia Sempre con Te” con offerte su smartwatch e altri accessori. Tra i vari dispositivi, di seguito tratteremo 3 auricolari TWS in sconto, con tagli di prezzo fino al 44%.

Le Xiaomi Redmi Buds 3 Pro sono le più economiche con il prezzo di 49,99 Euro anziché 69,99 Euro. Si tratta di un modello dal design piuttosto particolare, caratterizzato da un’autonomia pari a circa 6 ore con cancellazione del rumore disattivata e volume al 50%, raggio di comunicazione di 10 metri in spazi aperti e ricarica in circa un’ora. Insomma, un modello entry-level adatto a chi non ha particolari esigenze.

In alternativa potrete trovare le Samsung Galaxy Buds 2 di fascia medio-alta a 89,99 Euro al posto di 149 Euro. In questo caso l’autonomia in riproduzione arriva a 7,5 ore, con 60 minuti di riproduzione audio assicurati da soli 5 minuti di ricarica. Ogni auricolare ha tre microfoni ed è certificato IPX2, ovverosia ha una resistenza minima a gocce d’acqua – pioggia o sudore che sia. Non manca anche qui la cancellazione attiva del rumore.

Scendono da 179 Euro a 99,99 Euro le Huawei FreeBuds Pro con un form factor più compatto, tre livelli di cancellazione attiva del rumore, driver dinamico da 11 mm e microfono triplo. L’autonomia, invece, si assesta sulle 7 ore con ANC disattivato nel caso di ascolto di musica, o 4 ore per le chiamate.

Se invece preferite cuffie di fascia alta per gaming e ascolto di musica, potete trovare diverse cuffie Sennheiser in offerta su Amazon.