Volantino Mediaworld: le migliori offerte su smartwatch Samsung e Xiaomi

Prosegue il volantino pasquale di Mediaworld “Pasqua è Tech” disponibile fino al 14 aprile 2022. Tra le tante promozioni all’attivo, in questa occasione vi parleremo in maniera particolare delle migliori offerte su smartwatch Samsung e Xiaomi di ultima generazione, con tagli fino a 110 Euro sul prezzo di listino.

Partiamo dal Samsung Galaxy Watch 4 da 40 millimetri disponibile a 189,99 Euro anziché 269 Euro. Questa versione del wearable ha un display Super AMOLED da 1,2 pollici (396x396 pixel), chip Exynos W920 Dual Core e funzionalità come NFC e sensori per misurare l’ossigenazione nel sangue, frequenza cardiaca e stress, mentre il sistema operativo in dotazione è Wear OS di Google con personalizzazione One UI Watch 3.0.

Se invece preferite la versione più grande, potrete accedere a Samsung Galaxy Watch 4 da 44mm a 229,99 Euro al posto di 299 Euro, dove l’unica differenza è la dotazione di uno schermo Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione pari a 450x450 pixel. Il pagamento in questo caso potrà essere effettuato anche in 20 rate da 11,50 Euro a Tasso Zero.

Alternativa ulteriore è dunque il modello Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm con schermo sempre Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione pari a 450x450 pixel e il medesimo comparto di sensori, ma con una cassa costruita in acciaio inossidabile anziché in alluminio, così da mantenere uno stile più elegante. Il prezzo, in questo caso, scende da 399 Euro a 289 Euro, anche qui con pagamento effettuabile in 20 mensilità Tasso Zero.

Infine, vi proponiamo anche l’ultimo Xiaomi Watch S1 Active in colorazione Ocean Blue venduto a 179,99 Euro anziché 199,99 Euro. Questo smartwatch si presenta con schermo AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione pari a 466x466 pixel, supporto al Bluetooth 5.2, sensore cardiofrequenzimetro, GPS, NFC, microfono e speaker incorporati e batteria da 470 mAh. Non manca poi la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Rammentiamo in conclusione che tra le offerte di giornata troverete laptop HP e ASUS a prezzi interessanti.