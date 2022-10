Volantino Mediaworld, i migliori smartphone in offerta a meno di 250 euro

Nel contesto del volantino di Halloween di Mediaworld si trovano molti dispositivi mobili in promozione, ma pochi si posizionano a prezzi davvero bassi. Vediamo, pertanto, quali sono i migliori smartphone in offerta a meno di 250 euro presso la catena di distribuzione.

Il bestseller per eccellenza è il solito Xiaomi Redmi Note 11, venduto nella variante con 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM a 189,99 euro al posto di 249 euro. Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G assieme a una batteria da 5.000 mAh, mentre il display è un AMOLED FHD+ a 90Hz da 6,43 pollici di diagonale. Il comparto fotocamera, invece, vede un sensore per selfie da 13 megapixel e quattro lenti posteriori con principale da 50 MP.

In alternativa, Xiaomi Redmi Note 11S da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, sempre espandibile tramite microSD, viene proposto a 219,99 euro anziché 299 euro. In questo caso troviamo il cuore pulsante MediaTek Helio G96, il medesimo display AMOLED del modello sopra citato e una fotocamera principale posteriore da 108 MP, oltre a un upgrade per la fotocamera anteriore che passa a 16 MP. La batteria, invece, resta da 5.000 mAh.

Chiudiamo questa rapida rassegna con Samsung Galaxy A23 5G, il quale scende da 349 euro a 249,99 euro. Qui troviamo un display PLS LCD FHD+ da 6,6 pollici a 120Hz, 128 GB di memoria espandibile, 4 GB di RAM, SoC Snapdragon 695 5G di casa Qualcomm, batteria sempre da 5.000 mAh, fotocamera frontale da 8 MP e quattro lenti posteriori di cui la principale da 50 megapixel.

Il pagamento per tutti gli smartphone è effettuabile anche in 20 rate senza interessi, e la consegna a domicilio è gratuita.

Restando da Mediaworld, è possibile trovare anche un TV LG OLED Posé 4K a 200 euro in meno.