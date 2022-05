Volantino Mediaworld, i migliori smartphone Samsung e Xiaomi a meno di 250 Euro

Il volantino Super-Zero presente da Mediaworld da ieri, 16 maggio 2022, comprende tra le sue pagine alcuni smartphone in sconto a meno di 250 Euro, anche di marchi più apprezzati come Samsung e Xiaomi. Vediamo assieme quattro modelli particolarmente adatti a chi non ha esigenze elevate.

Si parte con l’accessibile Samsung Galaxy A13 venduto dalla catena di distribuzione a 159,99 Euro al posto di 199,99 Euro, dotato di schermo TFT LCD Full HD+ da 6,6 pollici e, sotto la scocca, di 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh e chipset Exynos 850 octa-core a 2 GHz. Il comparto fotocamera, dunque, si compone di un sensore anteriore da 8 MP e quad-camera posteriore (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP).

Samsung Galaxy A32 5G passa invece da 299 Euro a 226,99 Euro, pagabili anche in 20 rate da 11,35 Euro al mese. In questo caso troviamo uno schermo TFT HD+ da 6,5 pollici, accompagnato dal chipset MediaTek Dimensity 720, 128 GB di archiviazione interna, 4 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Concludono il pacchetto una fotocamera anteriore da 13 MP e quattro sensori sul retro (48 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP).

Se preferite una soluzione più performante e tendente alla fascia media, Samsung Galaxy A52 scende dai 379 Euro di listino ai 249 Euro attuali. In questo caso ci troviamo dinanzi a un dispositivo mobile con SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 128 GB lato archiviazione, 6 GB di RAM e batteria da 4.500 mAh. Lato fotocamera figurano una lente anteriore da 32 megapixel e quattro sensori posteriori da 64 MP, 12 MP, 5 MP e 5 MP. Infine, il display è un Super AMOLED FHD+ da 6,5” con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Chiudiamo il quartetto odierno con Xiaomi Redmi Note 10 5G, eterno must-buy sotto i 250 Euro che scende da 249 Euro a 179,99 Euro. In questo caso troviamo un display LCD FHD+ da 6,5” accompagnato da 128 GB di archiviazione non espandibile, 4 GB di RAM, chipset MediaTek Dimensity 700, batteria da 5.000 mAh e infine, lato fotocamera, configurazione a tre sensori posteriormente (48 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e singola lente anteriore da 8 MP.

Nel frattempo, da Unieuro troviamo gli “Sconti di Maggio” attivi fino al 26 del mese.