Volantino MediaWorld, ottimi sconti su Chromebook e notebook fino a domenica

Prosegue il periodo di sconti proposti da MediaWorld con il volantino “Il Top della Tecnologia”: dopo avere visto i 5 migliori smartphone disponibili sotto i 300 Euro, ora è il momento di consigliarvi quattro computer portatili sia economici che di fascia medio-alta scontati fino al 25 aprile.

Come da nostra prassi, cominciamo con il modello più economico ovvero Thomson Neo Z3. Si tratta di un notebook dotato di processore Qualcomm Snapdragon 850 e chip grafico Adreno 630 condiviso, 4 GB di RAM LPDDR4, 64 GB di Flash Memory, display da 13 pollici LCD Full HD e sistema operativo Windows 10 Home S. Questo notebook in particolare è disponibile a 299 Euro al posto dei 399 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili da 14,95 Euro.

Segue il computer Acer Chromebook 315, scontato anch’esso a 299 Euro ma a partire da 349 Euro. In questo caso si parla di un processore Intel Celeron N4020 da 1,1 GHz base e 2,8 GHz Boost, scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600, per 4 GB di memoria RAM DDR4, 64 GB di Flash Memory lato archiviazione, display LCD Full HD da 15,6 pollici e, come deducibile dal nome, sistema operativo Chrome OS.

Fino al 25 aprile sarà disponibile anche Lenovo IdeaPad 3 15IIL05, computer portatile che scende a 479 Euro dai 529 Euro di listino. Questo modello è dotato di display LED IPS Full HD da 15,6 pollici 1920 x 1080, mentre sotto la scocca troviamo la CPU Intel Core i3-1005G1 con clock base pari a 1.2 GHz e Boost a 3.4 GHz, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics, 8 GB di memoria RAM DDR4 a 2666 MHz e SSD da 256 GB.

Dulcis in fundo, a pochi giorni dal lancio troviamo Huawei Matebook D 15 dotato di processore Intel Core i5-1135G7, display da 15,6 pollici LCD Full HD, ben 16 gigabyte di RAM DDR e SSD da 512 gigabyte, per una scheda grafica Intel Iris Xe condivisa. Il tutto viene proposto a 799 Euro al posto di 899 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero in 20 mensilità.

Sempre in occasione del volantino “Il Top della Tecnologia” potrete trovare anche TV OLED, QLED e soundbar in sconto per marchi come Sony, Samsung, LG e Bose.