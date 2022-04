Volantino Mediaworld: PC desktop MSI con NVIDIA RTX 3060 a 500 Euro in meno

Il volantino “Pasqua è Tech” lanciato da Mediaworld nasconde al suo interno una moltitudine di offerte imperdibili, tra cui un computer da gaming MSI con GPU RTX 3060 a 500 Euro in meno rispetto al prezzo di listino: vediamo assieme la configurazione proposta in ogni suo dettaglio.

Il computer in questione è il modello desktop MSI INFINITE S3 11TC-075IT ed è dotato, come specificato in apertura, della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria dedicata, accompagnata dal processore Intel Core i5-11400F da 2,6 GHz base e 4,4 GHz turbo, SSD da 1 TB di capienza e 16 GB di RAM. L’alimentatore in dotazione, invece, è da 500W. Infine, il sistema operativo al lancio è Windows 10 Home.

Il prezzo a cui viene proposto questo PC è pari a 1.499 Euro contro i 1.999 Euro di listino, con pagamento effettuabile in 20 rate da 74,95 Euro al mese a Tasso Zero. L’offerta sarà disponibile fino al 20 aprile 2022 sia online, sia presso i negozi fisici Mediaworld; ci sentiamo però di consigliarvi l’acquisto tramite il portale Web in caso di interesse, affinché possiate aggiudicarvelo prima di un potenziale esaurimento scorte. La consegna a casa è gratuita, come anche il ritiro in negozio.

Tra le offerte di giornata, invece, troverete uno smart TV Samsung QLED a oltre 200 Euro in meno.