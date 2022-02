Volantino Mediaworld, smart TV DVB-T2 Xiaomi scende sotto 200 Euro

Siete ancora alla ricerca di un televisore economico che soddisfi i nuovi requisiti per il Digitale Terrestre, ergo con il decoder DVB-T2 integrato? Con il nuovo volantino Mediaworld di febbraio 2022 potrete aggiudicarvi uno smart TV Xiaomi DVB-T2 in offerta a un prezzo davvero intrigante.

Il dispositivo in questione, per l’esattezza, è il modello Xiaomi LED P1 32 L32M6-6A, il quale si presenta con un pannello LED HD Ready (1366 x 768 pixel) da 32 pollici di diagonale, con refresh rate fissato a 60Hz. Mancano le tecnologie avanzate HDR e HLG per migliorare la qualità dell’immagine e la resa dei colori, ma troviamo il detto decoder di ultima generazione per il digitale terrestre e il sistema operativo Android TV per accedere a tutte le funzionalità smart desiderate.

Il prezzo a cui viene proposto solitamente è 279 Euro ma, nel contesto del volantino “Che Spettacolo la Tecnologia” attivo fino al 27 febbraio 2022 potrete acquistarlo sia online, sia presso i negozi fisici del centro di distribuzione a 199,99 Euro, immediatamente sotto alla soglia psicologica dei 200 Euro. Il pagamento, tra l’altro, potrete effettuarlo anche in 20 rate Tasso Zero se desiderato.

Tra le altre offerte interessanti troviamo anche tutta la famiglia Samsung Galaxy in promozione.