Volantino Mediaworld, smart TV LG OLED 2022 a 700 euro in meno fino 31 ottobre

Nel volantino di Halloween disponibile da Mediaworld non mancano tanti televisori a prezzi piuttosto interessanti, sia appartenenti alla fascia bassa che ai top di gamma. Tra i tanti disponibili presso la catena di distribuzione, il più interessante è indubbiamente un LG OLED 4K 2022 venduto a 700 euro in meno.

Si tratta di un televisore da noi già ripreso in più circostanze per la disponibilità in offerta presso più negozi in Italia, ovvero il modello LG OLED55A26LA lanciato nel corso di quest’anno. In dotazione trova un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con refresh rate nativo di 60Hz, tempo di risposta pari a 1ms e compatibilità con HDR e HLG, oltre che con la codifica audio Dolby Digital. Il sistema operativo è sempre la piattaforma proprietaria webOS 22, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Grazie al volantino dedicato alla giornata più spaventosa dell’anno, Mediaworld propone questo smart TV OLED di ultima generazione a 999 euro al posto di 1.699 euro, ovvero in sconto del 41,2%. Il pagamento può essere completato in una soluzione unica o in 20 rate senza interessi da 49,95 euro al mese. Inoltre, la consegna a domicilio è gratuita; tuttavia, richiede l’attesa di almeno due settimane per ricevere il prodotto.

Parallelamente all’iniziativa promozionale di Halloween, Mediaworld propone il volantino “FPS al massimo” dedicato al gaming fino al 30 ottobre.