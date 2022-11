Volantino di Natale Comet, Samsung Galaxy S22 Ultra in sconto a meno di 900 euro

Dopo avere trattato lo smartphone OPPO Reno6 Pro a metà prezzo da Comet per il Cyber Monday 2022, torniamo presso la medesima catena di negozi per parlarvi di una offerta speciale sul Samsung Galaxy S22 Ultra, venduto a un prezzo più basso del Black Friday fino al 7 dicembre 2022.

Si tratta di una promozione che rientra nel volantino natalizio Xmas Days di Comet, disponibile sia nei negozi fisici che online e con termine fissato alla data citata sopra. Nel caso specifico del Samsung Galaxy S22 Ultra, lo sconto porta lo smartphone a 849 euro al posto di 1.279 euro; considerato che la maggior parte dei negozi italiani si sono fermati a 869 euro con gli sconti del Black Friday, meglio non lasciarsi sfuggire questa ottima occasione.

Le specifiche tecniche vedono 128 GB di memoria interna non espandibile sotto la scocca, accompagnati da 8 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Il cuore pulsante è il SoC Exynos 2200, mentre lato display troviamo il pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con refresh rate variabile fino a 120Hz e risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel. Lato fotocamera abbiamo quattro sensori posteriori con principale da 108 MP, e anteriormente si trova la singola lente da 40 MP.

Il pagamento può essere completato in unica soluzione o in 3 rate senza interessi con PayPal, pagando 283 euro per tre mesi. La consegna a domicilio è gratuita e richiede l’attesa di circa una settimana; in alternativa, si può procedere con il ritiro presso il punto vendita Comet più vicino.

Guardando invece le altre offerte proposte oggi, ci sono 3 monitor da gaming al prezzo più basso di sempre su Amazon.