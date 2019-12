Parte il volantino di Natale da Euronics: Sottocosto su 110 prodotti

Dopo il leak di ieri, è ufficialmente partito il Sottocosto natalizio di Euronics. La catena di distribuzione lancia oggi il volantino di Natale, che terrà compagnia gli utenti fino al 22 Dicembre sia online che nei negozi.

Sono oltre 110 i prodotti in offerta, che come sempre abbracciano diverse categorie. Dal fronte della telefonia, il Samsung Galaxy A30s passa a 239 Euro, il 22,65% in meno rispetto ai 309 Euro di listino. In offerta anche il Redmi Note 8 Pro, a 269 Euro, per un risparmio del 10% se si confronta il prezzo imposto dal produttore. Il Galaxy S10e invece è disponibile a 449 Euro, per un risparmio di 330 Euro.

Tra gli sconti troviamo anche le Galaxy Buds di Samsung, a 119 Euro, e le FreeBuds 3 di Huawei a 179 Euro, mentre il Gear Fit E 2019 del coloso coreano passa a 39 Euro.

Non potevano mancare in lista i TV: a dire la verità però questa volta la disponibilità è limitata a due modelli, tra cui spicca l'LG OLED55B9PLA, a 1299 Euro. Interessante anche il pacchetto contenente Google Home e Google Home Mini a 99 Euro, che permette di risparmiare 40 Euro rispetto al prezzo di listino.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale.