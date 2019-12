Volantino di Natale Unieuro: gli sconti sui prodotti Apple

Continua il nostro viaggio all'interno del volantino di Natale Unieuro, che è già disponibile da qualche giorno sia online che negli Store fisici. Vediamo insieme oggi quali sono le migliori offerte sui prodotti Apple, che rispetto al passato sono tanti.

AirPods 2 con case di ricarica Lightning sono disponibili a 149 Euro, rispetto ai 179 Euro di listino. In sconto troviamo anche Apple Watch Series 5 con cassa da 44mm, a 479 Euro, mentre il modello da 40mm passa a 449 Euro: in entrambi i casi il risparmio è davvero minimo, ma è comunque interessante.

In sconto è disponibile anche il MacBook Air da 13,3 pollici, a 1199 Euro, il 17% in meno dai 1458 Euro imposti dal produttore.

Fronte mobile invece, iPhone Xr da 64 gigabyte è disponibile a 649 Euro, il 12% in meno. Tanti sconti proposti anche su iPhone 7 da 32 gigabyte, che passa a 399 Euro, mentre iPhone 11 da 64 gigabyte in varie colorazioni è disponibile al prezzo scontato di 799 Euro. Non poteva mancare all'appello iPad da 32 gigabyte, a 449 Euro, il 23% in meno dai 588 Euro precedenti.

Le promozioni sono disponibili sia nei negozi fisici che online, e la catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita al piano per tutti gli interessati.

La lista completa delle offerte è accessibile tramite l'apposito link.