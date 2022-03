Volantino Primavera Unieuro: 43% di sconto su un TV LG OLED da 55 pollici

Qualche giorno fa, Unieuro ha lanciato il nuovo volantino primaverile, che sarà attivo per i prossimi giorni e porta con se un’ampia gamma di sconti su prodotti d’elettronica ed informatica. Tra le promozioni segnaliamo un’offerta molto interessante su un TV LG.

Si tratta dell’LG OLED 55A1 da 55 pollici, che è disponibile ad 899,90 Euro, con un risparmio del 43% rispetto ai 1.599 Euro di listino. Agli u tenti Unieuro dà anche la possibilità di godere della cassa veloce PayPal, oltre che di aggiungere l’assistenza aggiuntiva per 36 mesi, che entra in gioco a decorrere dal termine di quella di legge di 24 mesi, al prezzo di 279,99 Euro. Basta semplicemente cliccare sul pulsante “+” in basso a destra ed il gioco è fatto.

Il televisore ha una diagonale di 55 pollici ed è dotato di pannello OLED 4K Ultra HD, oltre che di sintonizzatore DVB-S2 e DVB-T2, mentre a livello software è basato sul sistema operativo webOS. Sono presenti tre porte HDMI, mentre la risoluzione dello schermo è di 3840x2160 pixel.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito: è possibile scegliere, direttamente al momento dell’acquisto, uno dei numerosi punti vendita sparsi sul territorio nazionale per effetuare il ritiro a stretto giro di orologio.