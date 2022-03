Volantino Primavera Unieuro, sono gli ultimi giorni: gli sconti da non perdere

Sono le ultime ore del volantino di Primavera "Fioriscono gli Sconti" targato Unieuro, che scadrà all alle 23:59 del 27 Marzo 2022, e come sempre in questi casi facciamo il punto sugli sconti più interessanti che vengono proposti dalla catena di distribuzione.

L'iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo dell'11% rispetto ai 939 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab S7 FE passa a 499 Euro, con un risparmio del 44% se si tiene conto che di listino costa 899,80 Euro.

Tra i televisori, invece, segnaliamo l'LG OLED 55A1 da 55 pollici ad 899,90 Euro, in calo del 43% dai 1599 Euro di listino, mentre il Samsung QE43Q60A da 43 pollici può essere acquistato a 599,90 Euro: il risparmio è del 25% se si tiene conto che di listino costa 799 Euro.

Fronte indossabile, invece, segnaliamo l'Apple Watch Series 7 GPS Only a 459 Euro, il 2% n meno dai 469 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile a 37,99 Euro, il 15% in meno dai 44,99 Euro di listino.

Interessante anche il MacBook Pro da 14 pollici con chip M1 Pro, a 2099 Euro: il risparmio è dell'11% rispetto ai 2369 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.