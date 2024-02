Volantino San Valentino Mediaworld: smartwatch Garmin in super offerta

Poco dopo aver parlato dello sconto su iPad di Unieuro, ci spostiamo da Mediaworld che con il nuovo volantino I Love Tech permette di acquistare a prezzo ridotto uno smartwatch Garmin, su cui è possibile risparmiare 150 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Garmin Venu 2 Plus, che nella colorazione Powder Gray viene proposto a 299 Euro, in calo di 150 Euro rispetto ai 449,99 Euro di listino. La catena di distribuzione dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate secondo le condizioni previste, vale a dire in rate a partire a 14,10 Euro al mese con taeg al 12,88% e tan fisso al 12,17%.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è stimata tra il 15 ed il 19 Febbraio 2024 al prezzo di 2,99 Euro, mentre il ritiro gratuito in negozio è possibile dal 19 Febbraio 2024.

A livello tecnico, lo smartwatch è dotato di uno schermo AMOLED che rende leggibile i contenuti anche alla luce diretta del sole, mentre la copertura grazie al vetro Corning Gorilla Glass 3 lo rende resistente ai graffi e gli urti. Venu 2 Plus supporta gli assistenti vocali Siri, Google Assistant e Bixby, che possono essere utilizzati per comporre messaggi, porre domande, rispondere e controllare i dispositivi della smart home compatibili.