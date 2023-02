Volantino Trony: Android TV DVB-T2 scende a meno di 200 euro per pochi giorni

All’interno del volantino “Sconti da Capogiro” proposto da Trony fino al 24 febbraio è possibile trovare smartphone, laptop e tanti altri dispositivi d’elettronica in sconto. Se siete alla ricerca di un Android TV con DVB-T2 in offerta, sappiate che la catena di distribuzione italiana propone un modello TCL a meno di 200 euro.

Il protagonista di questa promozione è il modello TCL 32S6200, caratterizzato da un pannello HD Ready (dunque risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 32 pollici senza tecnologie particolari come HLG, HDR, AMD FreeSync per il gaming, tempo di risposta basso o refresh rate elevato. Si tratta, in poche parole, di uno smart TV adatto alla visione di contenuti in HD e con supporto all’ultimo standard del digitale terrestre, DVB-T2. Inoltre, grazie al sistema operativo Android potete accedere alle migliori serie TV e ai film in streaming grazie a Netflix, Prime Video e altre app già installate.

Normalmente questo televisore costerebbe 259 euro ma, grazie all’offerta ora attiva, scende a 185 euro con pagamento effettuabile in tre rate senza interessi tramite Klarna. Essendo uno sconto disponibile soltanto online, è necessario pagare anche le spese di spedizione pari a 9,99 euro per ricevere a casa il TV TCL in questione. Presso alcuni punti vendita Trony in Italia, tuttavia, potreste trovarlo tra 175 euro e 200 euro, ma non viene assicurata la disponibilità. Per maggiori dettagli, dovete recarvi sul sito ufficiale Trony e cliccare sul pulsante “Prenota in negozio”, per poi selezionare il negozio Trony più vicino.

Sempre da Trony potete altrimenti trovare un TV Samsung QLED a meno di 1.000 euro.