Volantino Trony, disponibile smart TV LG del 2022 in offerta fino 5 agosto

Lo scorso fine settimana Trony ha lanciato il volantino “Una Montagna di Sconti” rendendolo disponibile fino al 5 agosto prossimo. Al suo interno, tra i tanti dispositivi d’elettronica in offerta, si fa notare uno smart TV LG del 2022 al 21% in meno, abbastanza per scendere sotto la soglia dei 300 Euro.

Per essere esatti, stiamo parlando del modello LG 32LQ630B6LA.API caratterizzato da un display LED HD Ready (risoluzione pari a 1.366 x 768 pixel) con diagonale pari a 32 pollici, supporto alle tecnologie HDR10 e HLG lato video, processore a5 di quinta generazione, sistema operativo WebOS 22 – l’ultima versione disponibile sul mercato -, decodificatore audio Dolby Digital e, ovviamente, decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Solitamente questo modello costa 315 Euro ma, ancora per cinque giorni (compreso oggi, 1° agosto 2022) lo potete trovare da Trony a 250 Euro. Il pagamento potrete effettuarlo a rate Tasso Zero con Klarna, mentre le spese di spedizione sono stimate a 9,99 Euro. L’acquisto dovrà essere effettuato online in quanto la promozione risulta nel volantino attivo esclusivamente sul sito Web della catena di distribuzione italiana.

Su Amazon, invece, potete trovare ancora per diversi giorni un TV LG OLED del 2022 in offerta al 10% in meno rispetto al listino.