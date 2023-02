Volantino Trony, disponibili due smartphone Samsung Galaxy a meno di 250 euro

Nel contesto del volantino Speciale San Valentino di Trony si trovano molti prodotti tech a prezzi competitivi. Tra i tanti spiccano, per quanto concerne la telefonia mobile, due smartphone Samsung Galaxy a meno di 250 euro grazie a due offerte alquanto interessanti: vediamole nel dettaglio.

Il modello più economico tra i due è il Samsung Galaxy A13 proposto dalla catena di distribuzione a 169 euro al posto di 199 euro per la versione con 64 GB di archiviazione (espandibile tramite microSD) e 4 GB di RAM. Troviamo poi uno schermo TFT FHD+ da 6,6 pollici, batteria da 5.000 mAh, chipset MediaTek da massimo 2 GHz e un setup con quad-camera posteriore – di cui principale da 50 MP – e singola anteriore da 8 megapixel. Il sistema operativo al primo avvio è Android 12.

Altrimenti, potete acquistare il modello Samsung Galaxy A23 5G a 225 euro anziché 349 euro, ovvero al 36% in meno. In questo caso trovate uno schermo PLS LCD FHD+ da 6,6 pollici dalla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sempre espandibile. La batteria è anche in questo caso da 5.000 mAh, mentre il comparto fotocamera presenta quattro sensori sul retro con principale da 50 MP, oltre a uno singolo per selfie da 8 MP.

In ambedue i casi le spese di spedizione vanno pagate a parte, per un minimo di 5,99 euro, e il pagamento è completabile in tre rate senza interessi con Klarna.

Se invece siete alla caccia di modelli più costosi di ascia alta, sappiate che da Unieuro ci sono gli Sconti di Carnevale sugli iPhone.