Volantino Trony Gennaio 2020: prezzi incredibili e saldi fino al 30/1

Il 2020 comincia con una scorpacciata di volantini da parte delle catene di distribuzione. Alla lunga schiera di negozi, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, si aggiunge anche Trony, che lancia oggi i "prezzi incredibili meglio dei saldi", con sconti fino al 50% disponibili fino al prossimo 30 Gennaio in 200 punti vendita.

In copertina troviamo il televisore LG 43UM7390PLC da 43 pollici a LED a 299 Euro, per un risparmio del 40% rispetto ai 499 Euro di listino. L'offerta dal fronte dei TV però è molto ampia: il Samsung QLED da 75 pollici QE75Q60RATXZT Ultra HD 4K può essere acquistato a 1599 Euro, il 20% in meno dai 1989 Euro precedenti. Il Panasonic OLED 55GZ95 da 55 pollici passa invece a 1299 Euro, in questo caso per un risparmio del 27%. Fronte Sony invece troviamo il KD49XG7096BAEP da 49 pollici a 499 Euro.

Fronte smartphone, invece, il Galaxy Note 10 è disponibile a 979 Euro, con cashback di 200 Euro garantito dalla stessa Samsung, mentre il Galaxy S10 passa a 749 Euro, con rimborso di 150 Euro. In offerta c'è anche Huawei P30 e P30 Pro, rispettivamente a 499 e 699 Euro.

A livello di laptop e computer invece, in offerta troviamo l'ASUS Notebook F509FB-EJ117 a 559 Euro.

Per scoprire i punti vendita aderenti è consigliabile collegarsi allo store locator sul sito web di Trony.

Da oggi è disponibile anche il nuovo volantino di Unieuro e le promozioni di gennaio 2020 targate Euronics.