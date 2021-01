Volantino Trony Gennaio 2021: i migliori sconti sui TV 4K e QLED

E' disponibile da qualche giorno il nuovo volantino Trony di Gennaio 2021, e come sempre dopo averne parlato a larghi tratti andiamo ad analizzare quali sono le promozioni più interessanti proposte sui TV. La lista è davvero molto ampia, ma vediamo di cosa si tratta.

Partendo ovviamente dai QLED, il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici è disponibile a 685 Euro, per un risparmio del 19% rispetto agli 849 Euro di listino. In sconto però è disponibile anche il QE75Q70TATXZT da 75 pollici, che passa a 1.950 Euro, con un risparmio del 22% se si tiene conto che Samsung lo propone a 2.499 Euro.

Tra i TV a LED, invece, troviamo il Samsung UE75QU7090UXZT da 75 pollici, che passa ad 899 Euro rispetto ai 1.169 Euro precedenti.

Per quanto concerne i TV LED, invece, il Philips 58PUS7855/12 da 58 pollici a 550 Euro, il 21% in meno dai 699 Euro precedenti, mentre il Panasonic TX-55HX700E da 55 pollici passa a 525 Euro dai 649 Euro imposti dal produttore. L'LG 65UN73006LA da 65 pollici invece può essere acquistato a 650 Euro, il 28% in meno dagli 899 Euro precedenti.

Le promozioni saranno disponibili solo online fino al prossimo 22 Gennaio 2021. Viene anche proposta la consegna gratuita su quasi tutto, ma come sempre consigliamo di effettuare le dovute verifiche attraverso le pagine singole.