Volantino Trony, laptop ASUS con display OLED scende sotto 1000 euro

Già abbiamo parlato del volantino “Fai l’Affare” attivo da Trony fino al 18 novembre 2022, ma nella prima rassegna delle migliori promozioni non abbiamo ripreso il laptop ASUS VivoBook OLED a meno di 1.000 euro. Trattandosi di un modello di fascia alta con caratteristiche tecniche adatte al gaming, meglio non perderlo.

La offerta in questione riguarda nello specifico il modello ASUS VivoBook Pro K3400PH-KM110W, dotato sotto la scocca della già citata scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4 GB di vRAM, e del processore Intel Core i5-11300H da 3,1 GHz di frequenza base con massimo a 4,4 GHz. Inoltre, troviamo 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione in formato SSD. Il display è da 14 pollici OLED Full HD, e non manca Windows 11 già installato.

Il prezzo di listino è pari a 1.149 euro ma, come già detto, fino al 18 novembre prossimo scende sotto i 1.000 euro a esattamente 899 euro, con pagamento effettuabile anche in 3 rate senza interessi tramite Klarna. La consegna a domicilio costa 9,99 euro e va pagata a parte. In alternativa, è possibile procedere con l’acquisto a cifre che vanno da 849 euro a 949 euro presso i punti vendita Trony in tutta Italia.

Se invece cercate altre offerte in questo mese particolarmente famoso per le promozioni, facciamo presente che c’è già il Black Friday da Euronics.