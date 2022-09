Volantino Trony, laptop Lenovo IdeaPad con RTX 3060 in offerta fino 9 settembre

In giornata abbiamo evidenziato un laptop Lenovo IdeaPad Gaming con RTX 3050 in offerta da Unieuro, occasione di per sé imperdibile per gli amanti dei videogiochi. Attenzione però a un altro computer portatile da gaming Lenovo con RTX 3060 in sconto da Trony, sceso al di sotto della soglia dei 1.000 euro.

Nel contesto del volantino “Prezzi a Dieta” valido fino al 9 settembre prossimo, infatti, spicca il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 dotato nello specifico della anticipata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6 GB e del processore AMD Ryzen 5 5600H la cui frequenza base pari a 3,30 GHz. Ad accompagnare tutto ciò sono 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 NVMe da 512 GB e display da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz.

La catena di distribuzione italiana solitamente propone questo notebook a 1.099 euro ma, fino alla succitata data, resterà disponibile a 949 euro grazie al taglio del 14%. Il pagamento, dunque, potrà essere effettuato in 3 rate senza interessi da 316,33 euro, mentre la spedizione aggiunge alla quota da pagare 9,99 euro. Inoltre, potrete acquistare in abbinata cuffie e mouse da gaming Logitech o il pacchetto Microsoft 365 Personal a seconda delle vostre preferenze.

A emergere tra le altre promozioni del momento sono anche le tastiere da gaming Logitech a meno di metà prezzo su Amazon.