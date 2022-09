Volantino Trony: Samsung Galaxy S22 Ultra da 512GB a 210 euro in meno

Il volantino “Sconti da Capogiro” da Trony è ricco di dispositivi d’elettronica e informatica in promozione fino, ricordiamo, al 16 settembre 2022. Tra i tanti a disposizione, uno dei più intriganti è certamente il top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra a un prezzo da non sottovalutare.

Parliamo nello specifico del Samsung Galaxy S22 Ultra da 512 GB di archiviazione interna e 12 GB di RAM. Il resto delle specifiche tecniche vede poi il chipset Exynos 2200 proprietario, batteria da 5.000 mAh con ricarica a 45W, display Dynamic AMOLED 2X da 6,8” Quad HD+ (3088 x 1440 pixel) con refresh rate adattivo a massimo 120Hz, e comparto fotocamera composto da quattro sensori sul retro (108 MP + 12 MP ultrawide + due teleobiettivi da 10 MP) e uno per i selfie da 40 megapixel.

Il prezzo di listino indicato dalla catena di distribuzione italiana è pari a 1.489 euro, mentre in questi giorni è possibile completare l’acquisto a 1.279 euro, ovverosia al 14% in meno. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o anche in 3 rate senza interessi da 426,33 euro con Klarna. Altrimenti, è possibile optare per il pagamento a rate con Findomestic e Agos Ducato. Infine, la consegna a domicilio richiede il pagamento di almeno 5,99 euro.

Nel frattempo, senza cambiare brand, da Mediaworld durante gli XDays potete trovare un TV Samsung QLED a quasi metà prezzo.