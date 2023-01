Volantino Trony, smartphone OPPO in offerta a meno di 200 euro per pochi giorni

All’interno del volantino Prezzi al Tappeto lanciato da Trony lo scorso 14 gennaio si trovano diversi smartphone a prezzi particolarmente vantaggiosi. Tra di essi spiccano soprattutto due modelli OPPO proposti a meno di 200 euro grazie a tagli che arrivano a un massimo del 26%. Vediamo di quali si tratta.

Il dispositivo più economico tra i due è l’OPPO A16s rilanciato a 155 euro al posto dei 189 euro di listino, con pagamento effettuabile anche in tre mensilità da 51,66 euro senza interessi. In questo caso abbiamo uno schermo LCD HD+ da 6,5 pollici seguito sotto la scocca da 64 GB di archiviazione espandibile, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e chipset MediaTek Helio G35. Il comparto fotocamera presenta una lente anteriore da 8 megapixel e tre posteriori con principale da 13 MP.

Se invece siete disposti a spendere poco di più, potete aggiudicarvi l’OPPO A54s a 169 euro anziché 229 euro, ovvero al 26% in meno; anche in questo caso è possibile completare il pagamento in tre rate a tasso zero. Lo smartphone ha il SoC MediaTek Helio G35, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, sempre espandibile con microSD. La batteria resta da 5.000 mAh, mentre il display resta il medesimo da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Lato fotocamera, invece, notiamo l’upgrade alla lente principale da 50 megapixel, seguita da una lente anteriore da 8 MP.

Entrambi i dispostivi mobili verranno spediti a casa solo previo pagamento di 5,99 euro aggiuntivi per sostenere le spese di spedizione. Presso i punti vendita Trony in tutta Italia il prezzo complessivo degli smartphone potrebbe risultare pari o poco superiore; pertanto, consigliamo di verificarne la disponibilità e il costo prima di procedere con l’acquisto online. Infine, ricordiamo che il volantino vale fino al 20 gennaio.

