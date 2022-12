Volantino Trony, TV LG NanoCell 2022 scende sotto 1.000 euro

Già abbiamo parlato della maggior parte delle offerte “A Natale Siamo Tutti Più Trony” ora attive presso la catena di distribuzione italiana. Tra i tanti dispositivi d’elettronica e informatica disponibili, evidenziamo in questa occasione un TV LG NanoCell del 2022 a meno di 1.000 euro grazie a uno sconto del 26%.

Il modello che rientra nella iniziativa promozionale è l’LG 75NANO766QA che, come già anticipato, rientra nella gamma NanoCell del 2022. Il suo display da 75 pollici con risoluzione Ultra HD 4K si presenta supportando le tecnologie HLG, HDR10 Pro e la modalità FILMMAKER, accompagnati lato audio dalla codifica Dolby Digital. Mancano, pertanto, gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos supportati nella Serie C top di gamma. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22 e, come per tutti gli smart TV di ultima generazione, non manca il decoder DVB-T2.

Trony propone questo televisore LG a 1.299 euro, normalmente, ma con il volantino attivo fino al 6 gennaio 2023 è possibile aggiudicarselo a 965 euro. Il pagamento può essere effettuato anche in tre rate senza interessi con Klarna, ciascuna da 321,66 euro. Escluse dal prezzo sono le spese di spedizione, stimate a 59,99 euro. Attenzione però alla validità dell’offerta anche presso i punti vendita Trony in tutta Italia: ad esempio, a Bologna costa solamente 949,95 euro effettuando la prenotazione online e il ritiro veloce in negozio. Insomma, l’ideale resta consultare la scheda “Prenota in Negozio” per capire se è meglio procedere con l’acquisto online o in loco.

