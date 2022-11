Volantino Trony, TV LG OLED evo 2022 in offerta ancora per poche ore

È quasi giunto il momento di dare il saluto finale al volantino “Fai l’Affare” attivo da Trony, la cui conclusione è fissata al 18 novembre. Per questa ragione, riprendiamo rapidamente dalle sue pagine un TV LG OLED evo 2022 in offerta al 21% in meno.

Si tratta per essere precisi del modello LG OLED55C26LD, il quale è stato lanciato quest’anno nella gamma ammiraglia OLED evo. Con la sua diagonale di 55 pollici e risoluzione Ultra HD 4K, il televisore è perfetto per chi ama cinema e serie TV e vuole un’esperienza completa, anche per il gaming. Troviamo difatti il supporto a tecnologie come Dynamic Tone Mapping Pro e Brightness Booster, standard video HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, audio Dolby Atmos e supporto a NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR e ALLM per l’attività di gioco. Il sistema operativo è webOS 22 e, naturalmente, il decoder DVB-T2 è già incorporato.

Normalmente questo televisore costa 1.649 euro da Trony ma, fino alle 23:59 di domani, la catena di distribuzione italiana lo propone a 1.299 euro online con spedizione gratuita e pagamento effettuabile anche a rate con Klarna in 3 mensilità a Tasso Zero. Considerato che nella maggior parte dei punti vendita Trony vendono questo televisore a un prezzo maggiore, è decisamente meglio acquistarlo online e richiedere la consegna a domicilio a costo zero.

Sempre dal medesimo volantino abbiamo ripreso anche un laptop ASUS con display OLED a meno di 1.000 euro.