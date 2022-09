Volantino Trony: TV OLED 4K Panasonic in sconto a 400 euro in meno

Il volantino di metà settembre di Trony sta per avvicinarsi alla sua conclusione. Come da nostra prassi, pertanto, abbiamo effettuato una ultima disamina delle migliori promozioni per segnalarvene una in particolare. La protagonista di questa occasione è un TV OLED 4K Panasonic a ben 400 euro in meno.

Si tratta del modello Panasonic TX-48JZ1500E lanciato nel 2021 e caratterizzato da un pannello OLED 4K da 48 pollici con refresh rate di 100Hz. Non manca il supporto lato video a HLG, HDR10+ adattivo e Dolby Vision IQ; lato audio, dunque, abbiamo la codifica Dolby Atmos. Il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre non può mancare, mentre il sistema operativo è my Home Screen 6.0, ultima iterazione della piattaforma proprietaria Panasonic.

Il prezzo di listino fissato da Trony è pari a 1.299 euro ma, grazie allo sconto del 31% ora attivo, è possibile acquistare il TV OLED Panasonic a 899 euro. Il pagamento non include le spese di spedizione, stimate a 11,99 euro, e può essere effettuato in 3 rate senza interessi da 299,66 euro grazie a Klarna; altrimenti, si possono calcolare le mensilità tramite Findomestic e Agos Ducato.

