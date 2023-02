Volantino Trony: TV Sony 4K in offerta fino venerdì, anche 25% in meno

Gli “Sconti Epici” rilanciati da Trony includono diversi televisori a prezzi competitivi, ma solo alcuni spiccano davvero per la loro convenienza o le loro specifiche tecniche. Tra questi, notiamo in particolar modo un TV Sony BRAVIA 4K del 2022 anche a 200 euro in meno rispetto al listino.

Stiamo facendo riferimento al TV Sony KD43X72K, lanciato lo scorso anno come parte della linea BRAVIA e caratterizzato da un pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale, con refresh rate di 50Hz, tecnologie video HLG e HDR, codifica audio Dolby Digital e sistema operativo Android TV. Naturalmente, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre è già in dotazione.

Al posto di 699 euro questo modello specifico costa 529 euro, ovvero il 24% in meno. Se si preferisce però un TV dallo schermo più grande, Trony rilancia il Sony KD50X72K con diagonale da 50” a 599 euro anziché 799 euro. Attenzione alle spese di spedizione: nel primo caso ammontano a minimo 11,99 euro, mentre nel secondo salgono a 39,99 euro. Sfortunatamente, presso i punti vendita della catena di distribuzione il prezzo risulta comunque superiore. Il pagamento può comunque essere dilazionato in tre rate senza interessi grazie a Klarna. In alternativa, si possono seguire i piani in più mensilità con interessi proposti da Findomestic e Agos Ducato.

Tra le altre promozioni del periodo presso i maggiori negozi italiani abbiamo segnalato poi le Offerte Solo Online di Unieuro per questa settimana.