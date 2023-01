Volantino Trony, TV Sony BRAVIA OLED a un ottimo prezzo fino a venerdì

In occasione del lancio dei Super Sconti di Trony abbiamo fatto una rapida rassegna delle migliori promozioni su smart TV, smartphone e dispositivi indossabili, ma ci siamo scordati di citare l’ottimo TV Sony OLED del 2022 in offerta. Vediamo di quale modello specifico si tratta e i dettagli dell’iniziativa.

Stiamo parlando del televisore Sony XR55A83KAEP, appartenente alla linea BRAVIA XR lanciata sul mercato l’anno scorso. È caratterizzato da un display OLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 55 pollici, con refresh rate nativo di 100Hz e massimo fissato a 120Hz grazie a Variable Refresh Rate e ALLM. Il comparto video gode del supporto a HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ, in aggiunta al certificato IMAX Enhanced, mentre quello audio vede la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è Google TV, ovvero Android, e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre è già incluso.

Normalmente questo televisore costerebbe 1.899 euro ma, come da titolo della notizia, fino a venerdì 3 febbraio 2023 sarà possibile acquistarlo a 1.549 euro, ovvero al 18% in meno. La consegna a domicilio va pagata a parte per un totale di 39,99 euro, mentre il TV può essere pagato in tre rate da 516,33 euro senza interessi grazie a Klarna. I metodi alternativi non a tasso zero sono Findomestic o Agos Ducato. Facciamo notare, infine, che presso i punti vendita fisici Trony in Italia lo stesso TV Sony OLED può essere anche acquistato a 1.499 euro circa; in altri termini, è più conveniente procedere con l’acquisto in loco che online.

