Volantino Trony, TV Sony OLED 2022 disponibile a 500 euro in meno

Trony ha deciso a sorpresa di prolungare la durata del volantino ‘Fai l’Affare” lanciato il 13 novembre, consentendo ai suoi clienti di accedere a ottime offerte online fino al 21 del mese. Ad esempio, ecco un TV Sony OLED del 2022 a 500 euro in meno grazie alle promozioni ancora attive.

Si tratta nello specifico del modello Sony XR65A83KAEP appartenente alla gamma BRAVIA XR lanciata nel corso di quest’anno. Il pannello è un OLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale con refresh rate nativo di 100Hz e massimo a 120Hz durante l’attività di gioco, grazie alla tecnologie VRR accompagnata peraltro dall’ALLM. Troviamo poi Dolby Vision IQ, HLG e HDR10+ lato video, Dolby Atmos lato audio e certificazione IMAX Enhanced. Non manca il decoder DVB-T2, mentre il sistema operativo è Google TV.

Il prezzo scende, come anticipato, di 500 euro da 2.499 euro a 1.999 euro, ovvero del 20%. Nella cifra citata non sono incluse le spese di spedizione, stimate a 29,99 euro con consegna al piano inclusa. Il pagamento può essere comunque effettuato in 3 rate senza interessi con Klarna, oppure in più mensilità con i piani proposti da Findomestic e Agos Ducato. Presso i punti vendita Trony questo stesso televisore è disponibile anche a 1.599 euro, ma la prenotazione online per il ritiro in negozio non sempre risulta disponibile.

