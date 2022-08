Volantino Trony, ultime ore: 2 computer portatili ASUS a prezzi imperdibili

Se state cercando un nuovo computer portatile per smartworking o per i vostri studi, oltre ai laptop Lenovo al prezzo più basso di sempre su Amazon in questo weekend abbiamo anche 2 notebook ASUS a prezzi ottimi da Trony nel contesto del volantino “Un Mare di Occasioni”, il quale sta per giungere a termine.

L’ultima promozione lanciata da Trony è infatti valida fino alle 23:59 di oggi, 12 agosto 2022, ed esclusivamente online. Di conseguenza, avvisiamo subito che, in caso di interesse per uno dei due computer portatili che troverete di seguito, sarebbe meglio procedere rapidamente con l’acquisto.

Il modello più economico del duo è l’ASUS F515EA-BQ429W, dotato del processore Intel Core i5-1135G7 da 2,4 GHz di frequenza base e 4,2 GHz massimi, 8 GB di RAM, 512 GB di archiviazione in formato SSD e chip grafico integrato Intel Iris Xe. Il display, invece, è un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici. Per questo modello, il prezzo da pagare è pari a 529 Euro anziché 729 Euro, anche a rate Tasso Zero con Klarna.

Altrimenti, con 649 Euro al posto di 899 Euro potrete acquistare il laptop ASUS F515JA-BQ1126W, identico nel design con il modello precedente ma ben diverso sotto la scocca. Il cuore pulsante è il processore Intel Core i7-1065G7 capace di arrivare fino a 3,9 GHz di frequenza, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il display in dotazione, invece, è lo stesso da 15,6 pollici Full HD.

Effettuando l’acquisto online, peraltro, la consegna a domicilio è gratuita.

