Volantino Unieuro, fino 150 Euro di sconto su notebook Lenovo e HP

Assieme al TV QLED 8K Samsung scontato del 46%, da Unieuro è possibile trovare, in occasione del volantino che durerà fino al 28 marzo 2021, alcuni computer portatili a marchio Lenovo e HP in sconto fino a 150 Euro in meno rispetto al prezzo di listino: vediamo di che modelli si tratta.

Come da prassi, partiamo dal modello meno costoso che, in questo caso, è il laptop Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 dotato di display LED IPS Full HD da 15,6 pollici e, sotto la scocca, processore Intel Core i5-1035G1 con clock base pari a 1 GHz e Boost a 3.6 GHz, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics, 8 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz e SSD da 512 GB. In questa occasione, questo modello è in sconto a 649,90 Euro anziché 699 Euro, ma in alternativa è possibile acquistare a 799,90 Euro anziché 949,90 Euro lo stesso modello ma con CPU Intel Core i7-1065G7 con clock base a 1.3 GHz e Boost a 3.9 GHz e SSD da 1000 GB di capienza.

Passiamo dunque ai modelli a marchio HP, partendo con il computer portatile Pavilion 15-eg0000nl scontato a 999 Euro anziché 1.149,99 Euro. Si parla di un laptop con schermo Full HD da 5.6 pollici, processore Intel Core i7-1165G7 che arriva alla frequenza Boost di 4.7 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB di memoria grafica dedicata, 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e SSD M.2 NVMe da 1000 GB.

Altrimenti, passando a un notebook da gaming, troviamo il modello Pavilion Gaming 16-a0020nl con display LED Full HD da 16,1 pollici, CPU Intel Core i7-10750H dalla frequenza pari a 2.6 GHz base e 5 GHz Boost, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM DDR4 a 2933 MHz e SSD M.2 NVMe da 512 GB. Il prezzo, in questo caso, è pari a 1.199 Euro al posto di 1.299,99 Euro.

