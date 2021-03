Volantino Unieuro, fino 200 Euro di sconto su smartphone Asus, Oppo e Xiaomi

Il Volantino Unieuro di aprile 2021 avviato nella giornata di oggi presenta molte promozioni interessanti in ambito smartphone, tanto da calare il prezzo dei dispositivi anche di 200 Euro. I modelli che vedremo in questa occasione sono dei marchi Asus, Oppo e Xiaomi, dei quali in particolare noteremo Oppo Reno 4 5G e ASUS ZenFone 7 Pro.

Partiamo però dai modelli più economici, ovvero quelli proposti da casa Xiaomi: si comincia con Xiaomi Redmi Note 9 a 169,99 Euro anziché 229,90 Euro, dotato di schermo IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, chipset octa-core Mediatek Helio G85, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, quad-camera posteriore (48MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) e singolo sensore frontale da 13MP. Manca, invece, il supporto al 5G.

Segue dunque Xiaomi Redmi Note 9T 5G brandizzato TIM, dispositivo con schermo sempre IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici ma chipset MediaTek Dimensity 800U con modem 5G integrato, accompagnato da 4 GB di memoria RAM LPDDR4X, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 5000 mAh e, per il comparto fotocamera, la medesima impostazione del modello precedentemente citato con quad-camera posteriore (48MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) e lente anteriore da 13MP. Il prezzo, in questo caso, è pari a 249,90 Euro anziché 299 Euro.

In alternativa, per chi ha maggiori esigenze, Xiaomi Mi 10T Pro è disponibile scontato a 499,90 Euro al posto dei 649,90 Euro di listino. In questo caso si parla di un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.80 GHz) assieme a 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5000 mAh e tripla fotocamera posteriore (108MP principale + 13MP ultra grandangolare + 5MP macro) e sensore selfie da 20 megapixel, per un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate da 144Hz.

Passiamo quindi all’unico modello ASUS in promozione, non altro che lo smartphone ZenFone 7 Pro scontato da 799 Euro a 599,90 Euro: si tratta di un modello dotato di display NanoEdge AMOLED da 6,67 pollici senza notch, processore Qualcomm Snapdragon 865, 256 GB di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 2 terabyte, 8 GB di RAM, batteria da 5000 mAh e comparto fotocamera composto da un modulo ribaltabile con tre sensori (principale Sony IMX363 da 64MP + 8MP ultra grandangolare + 2MP teleobiettivo con zoom ottico 3x).

Giungiamo infine ai due smartphone Oppo di nostro interesse, ovvero Oppo A73 e Reno 4 5G: il primo è disponibile a 249,90 Euro al posto di 299,90 Euro e nelle specifiche tecniche figurano il chip MediaTek Dimensity 720 assieme a 8 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 4040 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore anteriore da 8MP e tre lenti posteriori (16MP + 8MP + 8MP), per un display LTPS da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz.

Oppo Reno 4 5G, invece, per aprile 2021 costerà 399,90 Euro anziché 599,90 Euro, ergo vede un risparmio di 200 Euro tondi tondi. In questo caso si parla di uno smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 765G con modem 5G integrato, display AMOLED da 6,4 pollici, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria non espandibile, 4020 mAh di batteria con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 65W e comparto fotocamera con doppio sensore anteriore (32MP principale + 2MP) e triplo posteriore (48MP principale + 8MP grandangolo + 2MP obiettivo monocromatico).

