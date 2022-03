Volantino Unieuro, 3 smart TV Samsung e LG quasi a metà prezzo con DVB-T2

Il volantino primaverile di Unieuro lanciato il 14 marzo è davvero ricco di dispositivi d’elettronica interessanti in offerta. Per tutti coloro che devono ancora effettuare il passaggio al DVB-T2 in vista della conversione definitiva del digitale terrestre, in questa occasione tratteremo 3 smart TV LG e Samsung venduti quasi a metà prezzo.

Si parte dal modello LG NanoCell 55NANO756PR con diagonale da 55 pollici e risoluzione Ultra HD 4K, compatibile con HLG, HDR10 e LG True Color Accuracy lato video, mentre lato audio troviamo il sistema Dolby Digital. Il sistema operativo, invece è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0. Il prezzo? 549 Euro al posto di 999 Euro, ovverosia il 45% in meno rispetto al listino.

In alternativa, potrete trovare il televisore Samsung QE55Q80A Series 8 sempre con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici ma QLED, e con refresh rate pari a 120Hz. Anche qui troviamo le tecnologie video HDR e HDR10+, assieme ad AMD FreeSync per il gaming. Lato audio, invece, c’è il decoder Dolby Digital Plus. Infine, il sistema operativo è Tizen. Il prezzo a cui viene proposto fino al 27 marzo 2022 è pari a 849,90 Euro anziché 1.499 Euro.

Ultimo ma non meno interessante è il TV LG OLED55A16LA proposto da Unieuro a 899,90 Euro al posto di 1.599 Euro, sempre con schermo da 55 pollici Ultra HD 4K ma tecnologia OLED, ergo la qualità andrà a salire ulteriormente. Oltretutto, lato video troviamo le tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision, assieme al decoder Dolby Atmos a potenziare il comparto audio. Il sistema operativo, come per il primo modello citato, è WebOS 6.0.

Sempre da Unieuro potrete trovare una ottima offerta che consente di ottenere un tablet Samsung in regalo acquistando lo smartphone Galaxy S21 FE.