Volantino Unieuro, Android TV DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro

Dopo aver trattato il lancio del volantino "Primavera di Sconti", "torniamo" da Unieuro per via di alcune offerte legate al mondo della tecnologia. Infatti, proprio nel contesto del succitato volantino, la nota catena ha avviato uno sconto legato a un televisore con sistema operativo Android.

Più precisamente, il modello SABA SA32S67A9 viene proposto al costo di 199,99 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in genere il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 229 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 12%, ovvero di 29,01 euro. Non male, dato che la base di partenza è un prodotto low cost.

In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Ovviamente presente anche il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che strizza l'occhio a coloro che hanno la necessità di acquistare un nuovo dispositivo in vista dei cambiamenti a livello di digitale terrestre. Interessante inoltre la succitata presenza del sistema operativo Android, che garantisce all'utente la possibilità di usufruire delle classiche funzionalità smart di base. Insomma, potrebbe trattarsi del momento giusto per mettere le mani sul prodotto, specialmente per coloro che cercano un TV particolarmente economico.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che questo modello era già finito al centro di una promozione simile a fine 2020. Tuttavia, chi si è perso quell'occasione potrebbe trovare interessante l'offerta lanciata da Unieuro in questi giorni.