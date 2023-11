Volantino Unieuro: cala a picco il prezzo di un TV LG OLED Serie A2

Non sono solamente le nuove Offerte Solo Online di Unieuro a poter attirare l'attenzione di chi è appassionato di tecnologia. Infatti, la popolare catena ha lanciato un buon numero di altre iniziative promozionali in ambito Tech, tra cui uno sconto non di poco conto su un televisore OLED di LG.

Più precisamente, il modello LG OLED48A26LA viene proposto a un costo di 699,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato a cui verrebbe venduto il televisore ammonterebbe a 1.299 euro, quindi capite bene che di mezzo c'è uno sconto importante.

Basta infatti effettuare un rapido calcolo per comprendere che si possono risparmiare 599,10 euro, grazie a un'offerta che di fatto va quasi a dimezzare il costo del prodotto. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore smart di alta caratura che non sfondi la "barriera psicologica" dei 1.000 euro. Vale in ogni caso la pena notare che l'offerta rientra nel volantino Novembre ti sorprende di Unieuro, dunque rimarrà attiva fino all'8 novembre 2023.

Approfondendo la scheda tecnica di LG OLED48A26LA, quest'ultima include un pannello da 48 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per ulteriori dettagli potrebbe magari interessarvi fare riferimento direttamente al portale ufficiale di LG.