Volantino Unieuro Febbraio 2024: gli sconti sui prodotti Apple

Saranno disponibili fino al 29 Febbraio 2024 gli sconti di Apple targati Unieuro, nell’ambito del volantino che scadrà appunto tra nove giorni e che consente di portare a casa un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, in calo dai 979 Euro di listino. In sconto troviamo anche iPhone 13 da 128 gigabyte, che viene proposto a 629 Euro, con un risparmio del 17%, pari a 130 Euro rispetto al prezzo consigliato di 759 Euro. iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile invece a 589 Euro, dai 699 Euro precedenti.

Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm passa a 229 Euro, in calo dai 289 Euro di listino. La variante da 44mm invece passa a 269 Euro, in calo rispetto ai 319 Euro di listino.

Per quanto concerne gli iPad, l’iPad di decima generazione da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte passa a 409 Euro, in calo del 30% rispetto ai 589 Euro di listino. iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte invece passa a 639 Euro.

Il MacBook Air da 13 pollici M2 con 8 gigabyte di RAM è disponibile invece a 1149 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1349 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti Apple in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.