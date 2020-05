Volantino Unieuro di Maggio 2020: fino al 55% di sconto su TV QLED ed OLED 4K

E' disponibile da ieri il nuovo volantino Unieuro di Maggio 2020 e, dopo aver parlato delle offerte a grandi linee, analizziamo specificamente le offerte proposte dalla catena di distribuzione. Partiamo, ovviamente, dai TV.

Le proposte sono davvero tante ed abbracciano varie fasce di prezzo.

Il Philips 55OLED754/12 da 55 pollici con pannello 4K Ultra HD è disponibile a 1199 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Sony KD55AG8 da 55 pollici, anch'esso con pannello OLED 4K HDR, a 1549 Euro, per una riduzione del 22%.

Non mancano i QLED di Samsung. Il Q90R da 55 pollici del 2019, infatti, è disponibile a 1299 Euro, che si traduce in uno sconto superiore al 50% se si conta che il prezzo di listino è di 2699 Euro. Il Q60R da 65 pollici QLED invece passa a 749 Euro, il 55% in meno rispetto ai 1699 Euro precedenti.

Scendendo di fascia, troviamo il Philips 5500 a LED Full HD a 249 Euro, mentre il Samsung RU7090 4K da 55 pollici passa a 399 Euro, mentre l'LG 70UM7450PLA da 70 pollici 4K Ultra HD viene proposto a 699 Euro.

La lista completa dei TV in offerta è disponibile a questo indirizzo. Unieuro propone ovviamente anche la consegna gratuita.