Volantino Unieuro Maggio: sconti su TV OLED Sony, Samsung ed LG

Come abbiamov avuto modo di raccontare su queste pagine, Unieuro ha lanciato il volantino Passione Casa che sarà attivo fino al prossimo 20 Maggio. In lista troviamo diversi modelli di TV OLED, di marchi come Sony, Samsung ed LG. Vediamo quali sono.

Partendo da LG, l'OLED 65 CX da 65 pollici è disponibile a 1999 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 2499 Euro di listino, con un risparmio di 500 Euro. In offerta troviamo anche l'LG OLED 55 A1 da 55 pollici, che viene proposto a 1299 Euro, il 18% in meno dai 1599 Euro imposti dal produttore. A riguardo ricordiamo che è disponibile anche la promozione di LG che consente di ottenere un rimborso di 1000 Euro sull'acquisto dei nuovi TV OLED 2021.

Fronte Samsung, invece, segnaliamo l'offerta sul QE55Q60A da 55 pollici QLED 4K ad 899,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1049 Euro di Samsung.

Per quanto concerne invece Sony, invece, la promozione è del 5% ed è proposta sul KE48A9 da 48 pollici, che è disponibile a 1599 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Ricordiamo che Unieuro propone la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero, oltre che la possibilità di aggiungere l'assistenza extra.