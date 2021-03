Volantino Unieuro Marzo 2021: gli sconti sui TV OLED e QLED 4K ed 8K

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, è disponibile il volantino Unieuro di Marzo 2021, che porta la così detta "Primavera degli Sconti". In lista troviamo anche diversi modelli di televisori, sia OLED e QLED di Samsung in offerta.

L'LG OLED 55CX da 55 pollici viene proposto a 1499 Euro, l'11% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. Si tratta del prezzo classico, proposto anche da altre catene d'elettronica ed informatica. Unieuro permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di 36 mesi, che si aggiungono a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 179,99 Euro. E' anche possibile godere della consegna a domicilio gratuita e del ritiro in negozio a costo zero.

Passando ai TV QLED, invece, il Samsung Series 9 QE55Q90TAT da 55 pollici può essere acquistato a 1299 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il QE75Q90TAT da 75 pollici passa a 2699 Euro, con un risparmio del 28% se si tiene conto che, di listino, il prezzo è di 3799 Euro.

In sconto troviamo anche il Samsung QE65Q800TAT da 65 pollici 8K, della Series 8, che passa a 2299 Euro, il 42% in meno rispetto ai 3999 Euro di listino.