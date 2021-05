Volantino Unieuro, quattro smartphone sotto i 200 Euro a marchio Motorola, Oppo e Xiaomi

Mentre da Unieuro prosegue lo “Speciale Lenovo” con offerte su tablet, PC e monitor del marchio asiatico, vediamo nella stessa catena di negozi cosa ci offre il volantino “Passione Casa” lanciato in data 3 maggio 2021. Nello specifico, diamo un’occhiata a quattro smartphone venduti sotto i 200 Euro fino al 20 maggio 2021.

Il primo modello che vedremo in questa occasione è Motorola moto e6s, smartphone con schermo IPS LCD da 6,1 pollici e, sotto la scocca, chip MediaTek Helio P22, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, doppia fotocamera sul retro (13MP principale + 2MP) e un solo sensore anteriormente da 5MP, per una batteria da 3000 mAh. La promozione Passione Casa da Unieuro porta il prezzo di questo modello a 99,99 Euro contro i 129,99 Euro di listino, per un risparmio del 23%.

Rimanendo nel mondo Motorola troviamo Motorola e7 power a 139,99 Euro anziché 149,99 Euro, dotato di display IPS LCD HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 60Hz e certificazione IP52, processore octa-core Mediatek Helio G25, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile a 1000 GB con microSD, batteria da 5000 mAh e comparto fotocamera con doppia lente posteriore (13MP e 2MP) più sensore singolo frontale da 5 megapixel.

Segue dunque lo smartphone Oppo A52 proposto a 149,99 Euro anziché 199 Euro. Si tratta di un modello con chip Qualcomm Snapdragon 665 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione, batteria da 5000 mAh e, per quanto concerne il comparto fotocamera, troviamo un singolo sensore selfie da 16 megapixel e quattro lenti posteriori (12 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel), per un display IPS LCD da 6,5 pollici.

In conclusione, troviamo il telefono Xiaomi Redmi Note 9 a 159,99 Euro al posto dei 229,90 Euro di listino. In questo caso troviamo un display IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici assieme a chipset octa-core Mediatek Helio G85 con clock a 2.0 GHz, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W e, infine, una quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e una sola lente selfie da 13MP.

Sempre in occasione del volantino Unieuro di maggio 2021 potrete trovare molti sconti su TV OLED Sony, Samsung e LG.