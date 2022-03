Volantino Unieuro: sconti ottimi per due smartwatch Samsung e Huawei, quasi a metà prezzo

Il volantino “Fioriscono gli Sconti” presente da Unieuro e dedicato alla primavera del 2022 include anche due ottime offerte su smartwatch a marchio Samsung e Huawei, tanto che i tagli di prezzo arrivano quasi al 50%. Vediamo quali sono i due modelli più interessanti e i prezzi a cui vengono proposti dalla catena di distribuzione.

L’orologio dal prezzo più contenuto è lo Huawei Watch GT 2 da 46 millimetri, in vendita a 119,99 Euro al posto di 229,99 Euro, per un taglio del 47%. Si tratta di uno smartwatch non proprio recente, dato che è stato rilasciato nel 2019, ma pur sempre intrigante in quanto dotato di schermo AMOLED da 1,39 pollici, cassa rotonda in metallo e acciaio inossidabile, supporta il GPS, il monitoraggio di 15 sport diversi e ha il sensore per misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue.

In alternativa, sempre da Unieuro troverete anche lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic a 249,90 Euro anziché 369,90 Euro, ovverosia uno sconto del 32%. In questo caso la cassa è da 42 millimetri e il display è un pannello Super AMOLED da 1,2 pollici, ma la dimensione inferiore viene compensata dalla presenza del sistema operativo Wear OS di casa Google, dal supporto alla tecnologia NFC e dalla resistenza sott’acqua fino a 5 ATM. Feature come GPS, monitoraggio dell’attività fisica e sensore SpO2 sono altrettanto presenti.

Sempre nel contesto del volantino primaverile potrete trovare anche il TV LG OLED 55A1 da 55 pollici al 43% in meno.